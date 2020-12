Mrzí ma, že ste mali také Vianoce...Mrzí ma, že ste nedostali veci, čo ste chceli. Mrzí ma, že ste nemali kam ujsť. Mrzí ma, že ste boli osamotení.

Mrzí ma, že ste mali také Vianoce...

Napätá situácia, všade obmedzenia, mnohé z nich nedávajú človeku zmysel, rodina uzavretá do svojej bubliny so svojim terorom, zatvorené kostoly, nedostatok peňazí na dary, či vôbec na prežitie, bez rodiny, ktorá ostala niekde na hraniciach...

Mrzí ma to, je mi ľúto, že aj vy ste mali také Vianoce.

Mrzí ma, že ste nedostali veci, čo ste chceli

Mám malé deti. Už od októbra vedeli, čo by chceli dostať. Ohlupovala ich k tomu reklama. Aj za ten vymedzený čas, kedy môžu pozerať TV, si viac pamätali znelky reklám, ako program. Do decembra sa zoznam prianí upravoval. O niektorých hračkách ani netušili, čo by mali robiť, čo to vlastne je. Ale chceli to. Pod stromčekom si našli mnoho vecí, tých čo chceli, ale nie všetky. Rozbalili, tešili sa, išli ďalej. Po rozbalení posledného ostalo vo vzduchu také neurčité sklamanie. Začali myslieť na to, čo tam nie je a to čo majú, ako keby prestalo existovať.

Mrzí ma, že ste ani vy nedostali, čo ste chceli. Alebo ste nedostali všetko, čo ste chceli. Viete čo? Tak ak na to máte peniaze, choďte si to kúpiť. Ak nemáte, konečne máte dôvod začať sporiť. Skúste sa pozrieť na veci, ktoré ste dostali a tešiť sa z nich. Skúste si urobiť zoznam 5 vecí, ktoré sa u vás doma nachádzajú, a možno ste ich vôbec nedostali ako dar, ale ste radi, že ich máte. Na mojom zozname je číslo 1 kuchynská linka. Lebo boli časy, kedy som nemala ani kde variť, ani z čoho, ani pre koho.

Mrzí ma, že ste nemali kam ujsť

Zaujímavé. Vytvoriť povinnosť zostať doma, ale nevytvoriť možnosť úniku. Chvála Bohu za všetky tie linky, ktoré ponúkajú pomoc. Aspoň si vás vypočujú. Len nechápem, prečo sa o nich denne nehovorilo v správach. Aby ľudia vedeli, kde hľadať pomoc. Načo mi je telo bez covidu, keď sa doma radšej obesím, ako ešte minútu žiť s „mojim“ agresorom.

Mrzí ma, že mnohé kostoly ostali zatvorené. A vy ste ani na tú hodinu nemali kam ujsť. Mnohí domáci tyrani návštevu kostola nezakážu. Asi majú pocit, že ak ľudia pri takejto príležitosti vidia tú ich polovičku, alebo to ich dieťa, tak budú presvedčení, že je všetko v poriadku. To im asi hrá do karát.

Sedieť hodinu ticho v lavici. Možno mrmlať naučené formulky, lebo pri tom netreba rozmýšľať. Alebo celým srdcom prežívať danú chvíľu a prítomnosť Boha. Chvíľa pokoja. Nikto na vás nekričí. Nikto do vás nesáče. Nikto vás neponižuje. Len vy...a ľudia, ktorých nezaujímate...a Boh...ktorý vás aspoň dovolil na chvíľu ujsť. A možno v tajnej komôrke srdca dúfate, že ten Kristus zostúpi s kríža, príde k vám domov a raz a navždy urobí poriadok. Lebo nikto iný to nevidí.

Ale teraz ste ostali vo svojej bubline. A čo pôjdete, bezdôvodne sa prechádzať na ulicu? Jednak je to zakázané, ale ani vás „váš“ agresor nepustí. To nie je predsa dôvod, že si potrebujete oddýchnuť. A čo bude s deťmi? Podarilo sa vám ujsť? A kam pôjdete teraz? Do ktorej bubliny? Veď ľudia už v domácnostiach nemajú prestreté aj pre pocestného. Keď si prajú šťastné a veselé, prajú ich najmä sebe...nie vám.

Mrzí ma, ak ste nemali kam ujsť. A som na vás hrdá, ak ste tie dni prežili. Dnes to už bude len obyčajný teror, nie sviatočný. Neutekajte. Ak cítite, že je to horšie ako len pár dní, kedy musíte zaťať zuby, tak si vytvorte plán. V jeho strede budete vy a pokoj. Premyslite si, čo robiť, ako ho dosiahnuť. Len ten kto má plán, vie kadiaľ má ísť. Bod č.1 – zistiť číslo krízovej linky.

( https://www.krizovalinkapomoci.sk/, Ligy pre duševné zdravie Nezábudka (0800 800 566), Linke detskej istoty (116 111) )

Mrzí ma, že ste boli sami

Aj keď sú Vianoce len jedným z cirkevných sviatkov, vďaka skvelému merchandisingu aj neveriaci tieto dni prežívajú ako jednu z najväčších udalostí roka. No čo, cirkev zvolila dátum oslavy Ježišovho narodenia, aby prekryla pohanský sviatok a komercia ho zas ukradla cirkvi.

V každom prípade, útočia na nás slogany- šťastné a veselé, sviatky rodiny a lásky, prajeme vás hojné sviatky a hlavne veľa zdravia....

A vy nemáte nič z toho. Možno ste sedeli v domove dôchodcov, lebo si vás žiadne z detí nemôže zobrať domov. Tento rok aspoň viete, že je to kvôli corone, minulý rok sa výhovorky hľadali ťažšie.

Možno ste sedeli v byte, ak máte šťastie, tak vo svojom. A bol ste sám. Je mi to ľúto. Mrzí ma ak rodinu nemáte. Mrzí ma, ak nemáte priateľov, ktorú sú vaša rodina. Mrzí ma, ak pre vás Vianoce neboli sviatkami lásky a rodiny. Je to nespravodlivé. Zaslúžili by ste si milujúcu matku a milujúceho otca. Zaslúžili by ste si súrodencov, s ktorými držíte spolu. Zaslúžili by ste si lásku- dobrého muža, dobrú ženu. Vďačné a usmievavé, pokojné deti.

Vlastne, neviem či slovo „zaslúžiť si“ je správne. Nie je to podľa zásluh. Ale priala by som vám to. Stále si držím tú naivnú predstavu, že existujú šťastné manželské páry a šťastné rodiny. Že sa to dá, ale jej za tým kus práce. A že základom manželstva nie je láska ale asi odhodlanie a výdrž. A veľa trpezlivosti. Láska je čerešnička na torte.

Tak, ak vám to doteraz nikto nepovedal- mrzí ma, že ste mali sviatky, ktoré neboli podľa vašich predstáv. Môžete zmeniť okolnosti, alebo svoje predstavy. Vytvorte si plán života, aby ste boli šťastní. A iste, nie vždy idú veci podľa plánu, ale je dobré niečo očakáva, za niečo bojovať, na niečo sa tešiť.